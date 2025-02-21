Haber Merkezi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’in sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Geçirdiği bronşit rahatsızlığının artması üzerine konuşmakta bile zorlanan Papa, hastanede tedavi görüyor.

Papa'nın öleceği iddiaları gündeme gelirken, Vatikan'da yeni liderin kim olacağı söylemleri ayyuka çıktı.

PAPA ÖLÜRSE NE OLACAK

88 yaşındaki Papa, hastaneye kaldırıldığının açıklanmasının ardından dünya çapındaki 253 kardinalin gözleri bir kez daha üzerlerine çevrildi.

Papa Francis’in vefatı ya da istifası durumunda, Katolik kilisesinin liderini belirlemek için kardinaller, Sistine Şapeli’nde bir oylama yapacak.

YERİNE GEÇEBİLECEK İSİMLERİ SIRALADILAR

Ancak bu oylamaya sadece 138 kardinal katılabilecek; 80 yaşın üzerindeki kardinaller oy kullanamayacak.

Uluslararası medya kuruluşları, Papa Francis’in yerine geçebilecek isimler hakkında öne çıkan adayları sıralamaya başladı.

KARDİNAL PETER ERDO

72 yaşındaki Macar din adamı Erdo, muhafazakar duruşuyla biliniyor. Erdo Avrupa ülkelerinin mülteci kabul etmesine karşı olduğunu ve bunun insan kaçakçılığı ile eş değer olduğunu dile getirmişti.

Erdo, 2003 yılında Papa 2. John Paul tarafından kardinal yapılmıştı.

KARDİNAL FRIDOLIN AMBONGO BESUNGU

65 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan Besungu, Papa Francis'in tartışma yaratan bir açıklamasını Papa'nın onayıyla reddederek gündem olmuştu.

Besungu, rahiplerin evli olmayan ve aynı cinsiyetten çiftleri kutsamasına izin veren doktrinini Afrika kıtasında hükümsüz ve geçersiz ilan etmişti.

Besungu, 2019'da kardinal olmuştu.

KARDİNAL WIM EIJK

71 yaşındaki Hollandalı Willem Jacobus Eijk, eski bir doktor olarak biliniyor.

Eijk, Papa'nın koltuğuna aday olan isimler arasında en muhafazakar kardinal olarak biliniyor.

Papa Francis'in birçok kararına tepki gösteren ve muhalif açıklamaları bulunan Eijk, önceki Papa Benedikt tarafından 2012'de kardinal yapılmıştı.

KARDİNAL RAYMOND BURKE

76 yaşındaki ABD'li Burke, Papa Francis'in liberal açıklamalarına tepki göstermişti.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Burke Papa Benedict tarafından 2010'da kardinal olmuştu.

KARDİNAL LUIS ANTONIO TAGLE

67 yaşındaki Filipinli Tagle, "Asyalı Papa Francis" lakabıyla biliniyor.

Papa Francis gibi daha sol eğilimli bir din adamı olan Tagle, Katolik kilisesinin LGBT bireylere ve boşanıp tekrar evlenen Katoliklere yaklaşımını eleştirmişti.

Papa Benedict tarafından 2012'de kardinal yapılan Tagle, Papa seçilmesi durumundan Asya kıtasından çıkan ilk papa olarak da tarihe geçecek.

KARDİNAL MATTEO ZUPPI

Roma doğumlu olan 69 yaşındaki Zuppi, Papa Francis'in Vatikan'ındaki önemli figürlerden biri olarak öne çıkıyor.

Papa Francis'in en güvendiği isimlerden biri olan Zuppi, Ukrayna lideri Zelensky ve dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.

Zuppi, 2019'da Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmişti.

KARDİNAL MARIO GRECH

Maltalı din adamı, Papa Francis ile benzer bir düşünce yapısına sahip.

Daha önce eşcinsellere kilisenin yaklaşımını eleştiren Grech, 2020'de Papa Francis tarafından kardinalliğe getirilmişti.

KARDİNAL PIETRO PAROLIN

Vatikan'ın dışişleri bakanı olarak görev yapan 70 yaşındaki İtalyan din adamı, 11 yıl boyunca Papa Francis'le çalıştı.

Bahislerde önde götüren Parolin, ılımlı olarak tanıtılırken 2014 yılında Papa Francis tarafından kardinalliğe atandı.

Kariyeri boyunca birçok ülkeye giden Parolin'in, Francis'in ekolünü devam ettirmesi bekleniyor.