Papa hasta: Dubai'de yapılacak iklim zirvesine katılamayacak Grip hastalığına yakalanan Papa'ya, doktorları tarafından "Seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu. Papa, Dubai'de düzenlenecek zirveye katılmaktan vazgeçti.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla konuşuluyor.

Papa'nın rahatsızlığı nedeniyle pazar duası mesajı, bir görevli tarafından okunmuş, Avrupalı hahamlarla yaptığı toplantıda konuşmasını yarıda kesip, "İyi hissetmiyorum." demişti.

Dubai ziyareti iptal

Vatikan Devlet Başkanı Papa, sağlık sorunları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) için 1-3 Aralık'ta Dubai'ye yapacağı ziyareti iptal etti.

Vatikan Basın Ofisi, bir süredir grip geçiren Papa'nın bu hafta sonu Dubai'ye yapacağı ziyarete dair yazılı açıklama yaptı.

Doktorların tavsiyesi: Gitme

Açıklamada, "Papa'nın genel klinik durumu, grip hali ve solunum yollarındaki iltihaplanma açısından iyileşse de doktorlar, kendisinden ilerleyen günlerde Dubai'de yapılacak COP28'e katılmamasını istedi." denildi.

Ayrıca, "Papa Francis, doktorların talebini büyük bir üzüntüyle karşıladı ve bu seyahat iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

Papa grip geçiriyor

Geçen haftadan bu yana grip geçiren Papa, 25 Kasım'da Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde kontrollerden geçmişti.

Papa Francis, 26 Kasım'da pazar günleri Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı Angelus duasını da konutundan ve bir görevlinin yardımıyla okumuştu.

Hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl farklı gerekçelerle iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

86 yaşındaki Papa, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart'ta Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Peş peşe operasyonlar geçirdi

Papa Francis, daha sonra 7 Haziran'da yine Gemelli Hastanesi'nde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)