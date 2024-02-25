Papa: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonu görünmüyor

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini istedi.

Papa, çatışmalara diplomatik çözüm yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti.

"Savaşın sonu görünmüyor"

Dün Ukrayna savaşının başlamasının 2. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Papa, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, yaralandığı, yıkımın yaşandığı bu dönemin korkunç şekilde uzadığını ve sonunun görünmediğini söyledi.

"Bir parça insanlık bulmak için yalvarıyorum"

Katoliklerin ruhani lideri, şu ifadeleri kullandı:

Bu, sadece Avrupa'nın o bölgesini yok etmekle kalmayan, aynı zamanda küresel çapta korku ve nefret dalgasına yol açan bir savaş.



Eziyet çeken Ukrayna halkına en derin sevgi dileklerimi yinelerken, herkes için özellikle de masum kurbanlar için dua ediyorum.



Adil ve kalıcı bir barış arayışında, diplomatik çözüm koşullarını yaratmamıza imkan tanıyacak bir parça insanlık bulmak için yalvarıyorum.