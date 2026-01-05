Papa'dan Venezuela'nın egemenliğinin korunması ve şiddetin sona erdirilmesi çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada Venezuela'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa, yaşanan son gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek Venezuela'nın egemenliğinin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

'İş birliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması' gerektiğini vurgulayan Papa, "Venezuela halkının iyiliği diğer tüm değerlendirmeden üstün olmalı ve bizi şiddetin aşılmasına ve adalet ile barış yollarına yönlendirmeli, ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğünü güvence altına almalı" ifadesini kullandı.

Venezuela Piskoposlar Konferansı'ndan yapılan açıklamada da yaşanan gelişmeler karşısında Venezuelalılarla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.