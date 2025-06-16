Paris Havacılık Fuarı’nda, İsrailli savunma şirketlerinin standları kapatıldı

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Orta Doğu'da yeni bir savaşın ayak sesleri duyuluyor.

Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik taciz saldırılarını sürdüren İsrail, 13 Haziran gecesi İran'ı hedef aldı.

Nükleer programı nedeniyle İsrail'i büyük bir korkuya sevk eden İran, bu taciz saldırılarına ardı ardına fırlattığı balistik füzeler ile karşılık verdi.

Bölgedeki gerilim sürerken, katliamcı İsrail'e bir sansür de Fransa'dan geldi.

İSRAİLLİ ŞİRKETLERİN STANDI KAPATILDI

Fransa, Paris’te düzenlenen prestijli Paris Air Show’da İsrail merkezli beş büyük savunma şirketinin standlarını kapattı.

Gerekçe, söz konusu firmaların stantlarında bomba ve taarruz silahları gibi “saldırı amaçlı” sistemleri sergilemesiydi.

İsrail tarafı, kararın “utanç verici ve eşi benzeri görülmemiş” olduğunu savunurken, bu adım iki ülke arasındaki artan diplomatik gerilimi gözler önüne serdi.

İSRAİL TALİMATA UYMADI

Reuters’a konuşan bir kaynağa göre, Fransız güvenlik makamları, daha önce İsrailli şirketlere saldırı niteliğindeki silahların fuarda sergilenmemesi yönünde talimat vermişti.

Ancak bu kurala uymayan Elbit Systems, Rafael, IAI (Israel Aerospace Industries) ve Uvision’un standları kapatıldı. Fuar yönetimi gece yarısı standların etrafına siyah duvarlar ördü.

İSRAİLLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Stantlar hazırlandıktan sonra gerçekleştirilen bu uygulama, İsrailli yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Fuar alanında yer alan diğer üç küçük İsrail standı ise herhangi bir silah sergilemediği için açık kaldı. Aynı şekilde, İsrail Savunma Bakanlığı’na ait tanıtım standı da kapatılmadı.

"GEÇEMİYORSAN, GÖRÜNMEZ YAP"

İsrail Savunma Bakanlığı, Fransız kararını reddederek, uygulamanın tamamen politik ve ticari kaygılarla alındığını savundu.

Açıklamada, “Fransızlar, İsrail’in saldırı silahlarını sergilemesini engellemek için politik gerekçelerin arkasına sığınıyor. Bu ürünler Fransız savunma sanayisiyle doğrudan rekabet halindeydi.” denildi.

Elbit Systems Başkan Yardımcısı Meshar Sasson, “Teknolojide geçemiyorsan, görünmez yap. Başka bir açıklaması yok,” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Sasson, Elbit’in Avrupa’da son dönemde birçok önemli savunma sözleşmesi kazandığını hatırlattı.

Rafael şirketi ise kararı “eşi benzeri görülmemiş, gerekçesiz ve tamamen politik motivasyonlu” olarak tanımladı ve İsrail Savunma Bakanlığı’nın talimatlara uymama kararını desteklediklerini duyurdu.