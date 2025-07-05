Paris'teki Seine Nehri'nde 100 yıl sonra yüzme dönemi başladı

Paris'teki Seine Nehri'nde, 100 yıl sonra insanlar yüzüp serinleme olanağına kavuştu.

2024 Paris Olimpiyatları sonrası temizlik çalışmaları tamamlanan Seine Nehri, yaklaşık 100 yıl aradan sonra ilk kez yüzmeye uygun oldu.

GEÇİCİ YAPAY PLAJ ALANI PROJESİ

Paris Plages, Paris Belediye Başkanlığı tarafından her yaz yürütülen geçici yapay plaj alanı projesi kapsamında, 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Seine Nehri kıyısında üç yeni yüzme alanı ve ücretsiz plajlar halkın kullanımına açılacak.

PARİS'İN ORTASINDA TATİL

Bercy, Grenelle ve Bras-Marie bölgelerinde oluşturulan yüzme alanlarında duş, güvenlik önlemleri ve engelli erişimi sağlanacak.

Yaz boyunca çeşitli etkinlikler ve su sporlarıyla kent sakinlerine tatil havası yaşatılması amaçlanıyor.