Patlamayan drone’u kürekle imha etmeye çalışan Rus askeri Rus askeri, bulunduğu sipere atılan patlayıcı yüklü drone'u dışarı çıkarıp, elindeki kürekle etkisiz hale getirmeye çalıştı.

ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri de Donetsk bölgesi oldu.

Rus ordusu ilerlemeye çalışırken, Ukrayna askerleri onları püskürtme girişiminde bulunuyor.

Siperlere karşılıklı yapılan saldırılar, havadan görüntüleniyor.

Rus siperine drone'lu saldırı

O saldırılardan biri, Ukrayna unsurlarınca Rus askerlerinin olduğu bir noktaya düzenlendi.

Donetsk'te Ukraynalı bir asker, drone ve beraberindeki mühimmatı Rus siperine doğru uçurdu.

Patlamayınca kürekle imha etmek istedi

Ancak mühimmatı patlatmayı başaramadılar. Olayı fark eden Rus askeri, dışarı çıkardığı drone'u, eline aldığı kürekle imha etmeye çalıştı.

Rus askerinin drone'u etkisiz hale getirme girişimi, başka bir hava aracı tarafından saniye saniye kaydedildi.