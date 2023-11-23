Ukrayna'da kış endişesi: Rusya, enerji altyapısına saldırabilir Kiev'de, Rus ordusunun füze stokladığına ilişkin görüşler hakim. Rusya'nın, saldırılar için sıfırın altındaki sıcaklıkları beklediği ve enerji altyapısını hedef alabileceği belirtiliyor.

ensonhaber.com

Ukrayna'da düşen hava sıcaklıkları ve yerini kar yağışına bırakan hava şartları, Kiev'de hesapların silbaştan yapılmasına neden oldu.

Rus güçlerinin, geçtiğimiz kış ayında olduğu gibi, yoğun saldırılar düzenleyebileceği konuşuluyor.

Yılın ilk karı çarşamba günü Kiev'e düştü. Ukrayna'nın başkenti beyaza bürünürken, enerji altyapısının hedef alınabileceğine dair endişeler hakim.

'Rusya eksi dereceleri bekliyor' iddiası

Geçtiğimiz ekim ayında Rusya, kritik altyapılara aylarca süren aralıksız saldırı dalgaları başlattı. Bu saldırılar nedeniyle milyonlarca insanı, kışın ortasında ısınma, elektrik ve sudan mahrum bıraktı.

Moskova'nın "maksimum düzeyde aksamaya" yol açmak için sıfırın altındaki sıcaklıkların başlamasını beklediği belirtiliyor.

"Saldırıları ertelediler ama mutlaka gelecekler"

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, şunları söyledi:

Sıcak bir sonbahar oldu. Rusya bu saldırıları erteledi ama mutlaka gelecek. Hazırlanıyoruz.



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Putin: Savaşı bitirmek istiyoruz

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrimiçi G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna ile savaşı bitirmek istediklerini, fakat Kiev'in buna yanaşmadığını söyledi.

"Biz hazırlanıyoruz ama Ruslar da boş durmuyor"

The Guardian'ın haberine göre, Ukrayna, hava savunmasının geçen yıla göre önemli ölçüde daha hazırlıklı olduğu konusunda emin.

"Biz hazırlanıyoruz ama Ruslar da boş boş oturmuyor." diyen Danilo, "Ayrıca İran ve Kuzey Kore'deki müttefiklerinden de öğreniyorlar ve onlardan yardım alıyorlar." ifadesini kullandı.