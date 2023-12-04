Pentagon: ABD silah endüstrisi, Çin'e ayak uydurmakta zorlanıyor Yeni savunma sanayii stratejisinin taslak metninde, Amerikan şirketlerinin küresel talebi karşılayacak kadar hızlı silah üretemediği belirtildi.

ensonhaber.com

ABD'nin savunma sanayii, Çin gibi küresel rakiplerle yüksek teknolojili silahlanma yarışında önde olma konusunda zorluk çekiyor.

Hız ve tepki kabiliyeti konusunda Amerikan sanayiinin zorluklar yaşadığı konuşuluyor.

Bu durum, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) savunma sanayiine ilişkin yeni raporunda ortaya çıktı.

ABD savunma sanayii yeterli hıza sahip değil

Politico dergisinin yayınlanmayan rapordan aktardıklarına göre, ABD savunma sanayii, askeri üretim ihtiyaçlarının tamamını yüksek hız ve ölçekte karşılamak için gereken kapasiteye, kabiliyete ve esnekliğe sahip değil.

Amerika'nın "dünyadaki en iyi silahları ürettiği" ancak bunları yeterince hızlı üretemediği belirtildi.

Büyüyen stratejik risk

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Bu uyumsuzluk, ABD'nin Hint-Pasifik'te daha büyük ve teknik açıdan daha gelişmiş ilerleme tehdidini caydırırken, aktif muharebe operasyonlarını destekleme zorunluluğuyla karşı karşıya kalması nedeniyle büyüyen bir stratejik risk sunuyor.

Aynı raporda, Soğuk Savaş sonrasında şirketlerin birleşmesiyle savunma sanayiin küçüldüğüne de dikkat çekildi.

Çin endüstrisi, ABD'nin kapasitesini aşıyor

Ancak Çin'in, son 30 yılını gemi inşası, kritik mineraller ve mikroelektronik alanlarında “küresel endüstriyel güç merkezi” haline getirmek için harcadığı vurgulanarak şöyle denildi: