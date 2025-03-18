Pentagon'dan İran'a gözdağı: Harekat dahil tüm seçenekler masada

AA

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimindeki ilk günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Parnell, ABD ordusunun Yemen'e düzenlediği saldırılar ve Trump'ın İran'ı tehdit eden sözlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"GÜÇ YOLUYLA BARIŞ DÖNEMİ GERİ DÖNDÜ"

ABD'nin Husilere yönelik son saldırılarına dikkati çeken Parnell, "Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Pete Hegesth ile ABD liderliği, güç yoluyla barış döneminin geri döndüğünü belirtti. Hedefimize ulaşana kadar ezici ölümcül güç kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"SALDIRILAR AMERİKAN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN"

İlk saldırı dalgasında birden fazla yerde 30'un üzerinde hedefin vurulduğunu belirten Parnell, bu saldırıların "Orta Doğu'da rejim değişikliğiyle ilgili değil, Amerikan çıkarlarını korumakla ilgili" olduğunu söyledi.

"EN AZ 53 KİŞİ ÖLDÜ"

Kızıldeniz'deki harekatın devam ettiğini paylaşan Pentagon Sözcüsü, Husilere yönelik hava saldırılarında "en az 53 kişinin öldürüldüğünü" belirtti.

"HUSİLER SALDIRMAYA DEVAM EDERSE ATEŞ YAĞDIRACAĞIZ"

Parnell, Trump'ın, Kızıldeniz'deki nakliye araçlarına saldırmaya devam etmeleri halinde Yemenli gruba "ateş yağdıracağı" uyarısında bulundu.

"İRAN'I HEDEF ALMA DAHİL TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Öncekilerden farklı olarak bu defa Husilere çok daha geniş bir operasyon yapıldığını vurgulayan Parnell, Husilere yardıma devam etmeleri durumunda İran'ın hedef olma ihtimali sorusuna, "Başkanın tüm seçeneklerin masada olduğunu çok net bir şekilde belirttiğini düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.