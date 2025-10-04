Pep Guardiola'dan İspanyol halkına çağrı: Gazze'deki soykırım için sokaklara döküleceğiz

Gazze'de yaşanan insanlık dramı başka bir boyuta taşındı.

İsrail'in ablukası ve saldırıları altında kalan bölgede şartlar giderek ağırlaşırken İsrail'in soykırımına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan önemli bir açıklama geldi.

İSPANYOLLARI FİLİSTİN MİNTİNGİNE ÇAĞIRDI

Guardiola, İspanya'nın Barcelona kentinde bugün düzenlenecek gösterilere katılım çağrısında bulundu.

Guardiola, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Binlerce çocuk öldürüldü ve başkaları aynı kaderi yaşayabilir. Gazze harap, insanlar yiyecek, içme suyu ve ilaç bulmak için perişan durumda" ifadelerini kullandı.

Sivil toplumun organize olarak harekete geçmesinin ve hükümetlere baskı uygulamasının hayat kurtarabileceğini belirterek Barcelonalıları gösterilere katılmaya davet eden teknik direktör şunları kaydetti:

Binlerce çocuğun öldüğü ve daha nicelerinin de ölmeye devam edebileceği canlı bir soykırıma tanıklık ediyoruz.



Bugün soykırımın sona ermesini talep etmek için sokaklara döküleceğiz

SPOR DÜNYASINDAN İSRAİL'E TEPKİLER

Spor camiasının önemli isimleri İsrail'in soykırım politikalarına tepki gösteriyor.

Daha önce Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, FIFA ve UEFA’nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınarken "Soykırım olarak tanımlanan bu saldırı başladığından bu yana 716 gün geçti, İsrail hala futbolun bir parçası" ifadelerini kullanmıştı.