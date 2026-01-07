PKK/YPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de istikrar büyük oranda sağlanmışken terör saldırıları yeniden patlak verdi.

PKK/YPG'nin başlattığı saldırılara karşılık olarak Suriye hükümeti, terör örgütünün meşru bir hedef olduğunu belirtti.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

Operasyonlar Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, Suriye Ordusu’nun PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik henüz herhangi bir ilerleme harekatı başlatmadığını, buna karşın sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ettiğini belirtti.

PKK/YPG SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Açıklamada, PKK/YPG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığı ifade edildi.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR TESİS EDİLECEK

Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri PKK/YPG’nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti.