Politico: Erdoğan, dünya siyasetinin usta pazarlıkçısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı pazarlıklar yaptığı belirtilerek, "Elini iyi oynadı" ifadesi kullanıldı.

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ABD merkezli Politico dergisi, Türkiye'nin küresel meselelerdeki tavrına ilişkin bir analiz yayınladı.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine işaret eden dergi, NATO Zirvesi'ne katılan Erdoğan'ın, diplomatik müzakereleri ülkesinin avantajına çevirdiğini yazdı.

Analizde, "Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefine açık sözlü desteğiyle Batılı müttefikleri ve (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'i sarstı." denildi.

Bazı NATO üyeleri Kiev'in askeri bloğa katılımına mesafeli yaklaşırken, Moskova ise sınırlarında NATO üyesi istemiyor.

"Erdoğan, elini iyi oynadı"

Erdoğan'ın ayrıca, İsveç'e verilecek onay karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin ilerletilmesine destek aldığına dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:

Türkiye önemli tavizler elde etti. Erdoğan'ın, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusunda elini iyi oynadığını kabul etmelisiniz.



İlk bakışta Erdoğan'ın tavrı değişken ve hatta kaotik görünüyor. Ancak davranışı, İstanbul Kapalıçarşı'da pazarlık yapmanın Osmanlı görgü ve ritüelinin tüm özelliklerini taşıyor.

Sıkı pazarlıklar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, istediğini elde etmek için sıkı pazarlıklar yaptığı, NATO'nun genişlemesi ve İsveç'in üyeliği söz konusu olduğunda ise Washington ve Brüksel'in Erdoğan'ı yanlış yorumladığı kaydedildi.

Türkiye'ye imtiyaz

İsveç'e yakılan yeşil ışık karşılığında Türkiye'nin iyi bir anlaşma sağladığı belirtilerek şöyle denildi: