Polonya Cumhurbaşkanı'ndan ABD'nin ülkesindeki askeri varlığına ilişkin açıklama

AA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Duda, görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GERİ ADIM ATACAĞINA DAİR ENDİŞE BULUNMAMAKTADIR"

ABD'li yetkililerin, Polonya ve çevresindeki askeri varlıklarını azaltma niyetinde olmadıklarına dair güvence verdiğini kaydeden Duda, "ABD'nin ülkemizdeki varlığını azaltacağına ya da Avrupa'nın bu bölümünün güvenliğine ilişkin sorumluluğu konusunda geri adım atacağına dair endişe bulunmamaktadır." dedi.

Duda, söz konusu değerlendirmelerinin Kellogg ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmelere dayandığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde değişen öncelikler ışığında halkı "sakin olmaya" çağırdı.

UKRAYNA SAVAŞINDA 'TRUMP' UMUDU

Cumhurbaşkanı Duda ayrıca, Ukrayna'daki savaşın "Trump'ın çabaları sayesinde" sona ereceği umudunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU

Hegseth, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Avrupalı müttefiklerini savunma harcamalarına yatırım yapmaya çağırarak, "Çünkü Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız." demişti.