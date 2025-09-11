Polonya ile Rusya arasındaki krize Trump'tan ilk yorum: İşte başlıyoruz

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya ise söz konusu İHA'ların Ukrayna’yı hedef aldığını, Polonya’yı hedef almadığını açıklamıştı.

DONALD TRUMP: İŞTE BAŞLIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait İHA'LARIN Polonya hava sahasını ihlal etmesi hakkında açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından, "Rusya, neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÇAPLI BİR PROVOKASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bu, NATO üyesi bir ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay...

Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini yürürlüğe koyduğunu ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini söyledi.

Tusk, "Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok" şeklinde konuşurken, "Paniğe gerek yok" diye de ekledi.

NATO'NUN 4. VE 5. MADDESİ NE DİYOR?

NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya yönelik hava sahası ihlali ve saldırı şüphesi akıllara NATO'nun 5. maddesini getirdi.

5. maddeye göre NATO üyesi bir ülke silahlı saldırıya uğrarsa bu ittifakın tümüne yapılmış sayılıyor, böyle bir durumda NATO'nun güvenliğinin sağlanması için silah kullanımı dahil her tür önlem alınabiliyor.

Reuters haber ajansının haberine göre bir NATO kaynağı, Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesinin saldırı olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Dolayısıyla NATO tarafından bir saldırı olarak değerlendirilmeyen ihlaller için 5. maddenin devreye girmesi söz konusu olmadı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hava sahası ihlali çerçevesinde NATO'nun 4. maddesinin devreye sokulduğunu duyurdu.

4. maddeye göre NATO üyelerini olağanüstü toplantıya çağrılması ve üye ülkeler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.