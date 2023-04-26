Polonya muhalefeti: Seçme yaşı 16'ya düşürülsün Muhalefet partilerinden Polonya 2050'nin lideri Holownia, "16 yaşındakiler, 40 yaşındaki insanlardan daha olgun" dedi.

AA

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in seçme yaşıyla ilgili başlattığı tartışma, Polonya'ya da sıçradı.

Pavel, 18 olan oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesinden yana olduğunu söylemişti.

Seçmen yaşı tartışması

Aynı görüşü dile getiren Polonya'nın muhalefet partilerinden Polonya 2050'nin lideri Szymon Holownia da seçme yaşının 18'den 16'ya düşürülmesini istedi.

"16 yaşındakiler, 40 yaşındaki insanlardan daha olgun"

Holownia, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günümüzde 16 yaşındakilerin 40 yaşındaki insanlardan daha olgun olduğunu söyledi ve şöyle dedi:

16 yaşındakilerin oy kullanmalarını ve geleceklerine karar vermelerini sağlamak için her şeyi yapacağıma söz veriyorum.

"Bu nesle ihtiyacınız var"

Szymon Holownia, gençlerin siyasi ve sosyal değişimi sağlamada önemli rol oynadıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Bugün dünyayı kurtarmak için bir süper kahramana değil, bu nesle ihtiyacınız var.

18 yaşın altındakiler oy kullanamıyor

Polonya'da anayasaya göre 18 yaşın altındakiler oy kullanamıyor ve bunu değiştirmek için meclis üyelerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor.

Kasımda yapılacak parlamento seçimlerine ilk defa katılacak Polonya 2050, anketlere göre yüzde 7 civarında oy alıyor.

Polonya 2050, diğer muhalefet partileriyle koalisyon kurarak iktidara gelmeyi hedefliyor.