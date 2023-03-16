Polonya, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçaklarından gönderecek Cumhurbaşkanı Duda, ilk etapta 4 uçak göndereceklerini söyledi. Polonya lideri, geri kalanların tedarikinin ise kontrol edildikten sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

Polonya'dan Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor.

Daha önce Kiev yönetimine tank desteği sağlayan Varşova, şimdi de 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planlıyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ilerleyen günlerde tedariki hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

MiG-29'lar Ukrayna'ya gönderilecek

Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını kaydeden Duda, bu ülkenin giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurguladı.

Duda, geri kalanların uçakların ise kontrol edildikten sonra teslim edileceğini dile getirdi.

Kiev'e uçak desteği çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de 14 Mart'ta Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "4 ila 6 hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söylemişti.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerine de Kiev'e uçak göndermeleri konusunda çağrılar yapıyor.

Polonya'da 28 adet MiG-29 var

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.