Polonya, ülkesinde NATO birliklerinin konuşlandırılmasına onay verdi

Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ABD’de açıkladığı “Doğu Gözcüsü” askeri operasyonu çerçevesinde, ülkesinde NATO üyesi ülkelerden gelen yabancı askerlerin konuşlandırılmasına onay veren kararnameyi imzaladı.

NAWROCKİ NATO BİRLİKLERİNİN KONUŞLANDIRILMASINI ONAYLADI

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu, Devlet Başkanı Karol Nawrocki'nin Doğu Muhafızı operasyonu kapsamında ülkede ilave NATO birliklerinin bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Doğu Muhafız operasyonu kapsamında Polonya Cumhuriyeti'ne takviye amacıyla NATO ülkelerin yabancı askerlerinden oluşan bir birliğin Polonya topraklarında bulunmasına onay veren kararnameyi imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Kurum, verilerin gizliliğini gerekçe göstererek kararın ayrıntılarını paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’li General Alexus Grynkewich ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, NATO’nun Doğu Avrupa'da yeni bir askeri operasyon gerçekleştireceğini bildirmişti.

Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA), geçtiğimiz çarşamba gecesi Polonya hava sahasını ihlal etmiş, Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında Polonya hava sahasının defalarca ihlal eden Rusya'ya ait İHA'lar düşürüldü" denilmişti.

Açıklamada "Hava sahasının emsali görülmemiş bir ölçekte ihlaline tanık olundu. Bu, vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bir saldırı eylemidir" ifadeleri kullanılmıştı.

NATO görevi kapsamında Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye ve yakıt ikmal uçağı Airbus A330 Eindhoven şehrinden, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait AWACS uçağı da Estonya'dan havalanarak Polonya hava sahasında gece boyunca devriye uçuşu yapmıştı.

Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı üzerinde de ABD'ye ait F-35 savaş uçağının da devriye görevi gördüğü bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İHA’ların Polonya’yı değil, Ukrayna’yı hedef aldığı ve hava sahası ihlalinin kasıtlı olarak gerçekleştirilmediği belirtilmişti. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya’nın açıklamalarını reddederek, "Polonya'ya yapılan İHA saldırısının bir hata sonucu olmasını isterdik. Ama hata değildi. Bunu biliyoruz" demişti.