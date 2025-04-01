Polonya ve ABD arasında 2 milyar dolarlık patriot anlaşması

DHA

Polonya, son yıllarda ağırlık verdiği savunma harcamalarını artırmaya devam ediyor...

Bölgesel güvenlik tehditlerine karşı güçlenme arzusuna sarılan Polonya, daha önce 15 milyar dolarlık patriot sistemleri için onay aldığı ABD ile yeni bir anlaşmaya gitti.

Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, 31 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD ile Patriot hava savunma sistemleri konusunda 2 milyar dolarlık yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

2 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Polonya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın uygulanmasının Wisla programının temelini oluşturan Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını sağlayacağını kaydetti. Metni Kopyala

Toplam maliyeti 2 milyar dolar olan anlaşma, Polonya’nın mevcut Patriot sistemlerinin operasyonel hazırlığını artırmayı ve uzun vadeli bakımını sağlamayı hedefliyor.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

Anlaşma kapsamında Patriot sistemlerine yönelik lojistik destek, teknik bakım ve personel eğitimi sağlanacak.

Polonya’nın Wisła hava savunma programı çerçevesinde Patriot lançerlerinin etkinliği artırılacak.

NATO’nun doğu kanadında kritik bir konumda bulunan ülke, bu hamleyle savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.