Polonya'da acil tıp teknisyeni skandalı: Hastaları taciz ettikleri ortaya çıktı

İHA

Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kentinde, acil tıp teknisyeni skandalı patlak verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan 2 acil tıp teknisyeninin, Merkez'in yönlendirmesi üzerine evlerine gittikleri hastalardan yalnızca genç ve güzel olanları hastaneye kaldırdıkları belirlendi.

HASTALARDAN YALNIZCA GENÇ VE GÜZEL OLANLARI HASTANEYE KALDIRDILAR

2 acil tıp teknisyeninin, görev ve yetkisi dahilinde bulunmamasına rağmen gittikleri bazı kadın hastalara ise jinekolojik muayene yaptıkları ortaya çıktı.

ŞİKAYET ORTAYA ÇIKARDI

Olay bir kadın hastanın şikayeti üzerine gün yüzüne çıkarken, Wroclaw 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.

Söz konusu 2 teknisyen açığa alınırken, tuttukları tüm raporlar incelemeye alındı.