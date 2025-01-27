Polonya'da madende göçük meydana geldi

DHA
Son dakika gelişmesinde, Polonya'nın güneyinde yer alan Radlin kasabasındaki bir taş kömürü madeninde göçük meydana geldiği bildirildi.
Yaşananlar sonrası Polonya Maden Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bartosz Kepa, olay yerinde açıklamalarda bulundu.
1 ÖLÜ, 11 YARALI
Açıklamada, göçük nedeniyle 1 madencinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.
Kepa, hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ve yer altındaki 17 madenciyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yetkililer, madendeki metan gazı yoğunluğu nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının ağır ilerlediğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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