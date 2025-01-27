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Polonya'da madende göçük meydana geldi

Polonya'da madende göçük meydana geldi Bir taş kömürü madeninde yaşanan göçük sonrası açıklamada bulunan Polonya Maden Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bartosz Kepa, göçük nedeniyle 1 madencinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.