Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı

Polonya, Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, 12 Eylül’de Belarus'ta, Polonya sınırına çok yakın bir bölgede askeri doktrin açısından oldukça saldırgan nitelikte Rusya ve Belarus ordularının "Zapad" isimli askeri tatbikatlara başlayacaklarını bildirdi.

"DEMİRYOLU GEÇİŞLERİ DAHİL BELARUS İLE SINIR GEÇİŞLERİNİ KAPATACAĞIZ"

Söz konusu tatbikatların çeşitli sonuçları olacağını belirten Tusk, Polonya ordusu ile müttefik güçlerin de Polonya tarafında tatbikatlar gerçekleştireceğini söyledi.

Rusya ve Belarus tarafından artan sayıda provokasyonla karşı karşıya olduklarını ifade eden Tusk, "Devletin güvenliği gereği Zapad askeri tatbikatları nedeniyle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece demiryolu geçişleri dahil Belarus ile sınır geçişlerini kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tusk, sınır geçişlerinin ne kadar süreliğine kapatılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

"BİR ÜLKENİN HUKUKSUZ EYLEMLERİ AB'NİN BELARUS'LA OLAN SINIRLARINI TEMEL OLARAK ETKİLEMEKTEDİR"

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ise Polonya Minsk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Krzysztof Ozanna'yı Bakanlığa çağırarak söz konusu kararı protesto etti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir ülkenin hukuksuz eylemleri AB'nin Belarus'la olan sınırlarını temel olarak etkilemektedir, kişilerin ve malların uluslararası normal dolaşımı açısından ciddi zorluklar oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılarak, Polonya'nın eylemlerinin coğrafi konumunu kötüye kullandığı ve AB-Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarını "özelleştirdiğinin" göstergesi olduğu ileri sürüldü.