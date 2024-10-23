Polonya’dan Rus Konsolosluğunu kapatma kararı

DHA

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Polonya ve müttefik ülkelerdeki sabotaj girişimlerinin arkasında Rusya'nın bulunduğunu, bu nedenle Poznan şehrindeki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Sikorski, Polonya'nın başkenti Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanı olarak, hem Polonya'da hem de müttefik ülkelerdeki sabotaj girişimlerinin arkasında Rusya Federasyonu'nun olduğuna dair bilgim var. Bu nedenle Rusya Federasyonu'nun Poznan'daki konsolosluğunun faaliyet izninin geri çekilmesi kararı aldım. Konsolosluğun personeli ise Polonya Cumhuriyeti'nde istenmeyen kişi olarak kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.

"RUSYA HİBRİT SAVAŞINI DURDURSUN"

Sikorski, Rusya'nın Polonya ve Batılı müttefiklerine karşı hibrit savaşını durdurmasını talep ederek, "Aksi halde Polonya, daha fazla kararlı eylemde bulunma, hakkını saklı tutuyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Polonya'nın kararını düşmanca adım olarak nitelendirerek, Rusya'nın yanıtının acı verici olacağını söyledi.