Polonyalı CEO, tenisçinin imzaladığı şapkayı çocuktan çaldı

Önceki gün ABD'nin New York kentinde düzenlenen Açık Tenis Turnuvası'nda oynanan Kamil Majchrzak-Karen Khachanov mücadelesi sonrasında yaşananlar, büyük tepki çekti.

Maç sonrasında kariyerinin en büyük zaferlerinden birini elde eden Majchrzak, tribündeki hayranlarıyla bir araya gelerek, hayranlarının anı eşyalarını imzaladı.

ÇOCUKTAN ÇALDI

Bu sırada kafasındaki siyah şapkayı çıkarıp imzalayan ve küçük bir çocuğa uzatan tenisçinin elinden şapkayı yetişkin bir adam aldı.

O sırada kafasını yukarı kaldırmadığı için durumun farkında olmayan Majchrzak olay yerinden ayrıldı.

KÜÇÜK HAYRANIYLA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Fakat görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra Majchrzak, hayranıyla yeniden bir araya gelerek ona hediyesini verdi.

İspanyol basını ise görüntüleri analiz ettikten sonra şapkayı küçük çocuğun elinden alan adamın kimliğini duyurdu.

POLONYALI BİR MİLYONER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adamın Polonyalı milyoner iş insanı ve CEO Piotr Szczerek olduğu açıklandı. Drogbruk isimli bir döşeme şirketinin CEO'su olan Szczerek konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

HASAPLARI ASKIYA ALINDI

İspanyol MARCA gazetesi, iş insanının sosyal medya hesaplarını askıya aldığını söylerken, Szczerek'in şirketi hakkında Polonya merkezli online insan kaynakları platformlarından hakaret yağdı.

Çok sayıda kullanıcı, Szczerek'i eleştirirken, "Kendisinden utanmalı", "O şapka çocuğun olmalıydı" gibi yorumlar yapıldı.