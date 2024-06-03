İHA
Portekiz’de, görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.
Beja Havaalanı’nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı.
Hava gösterisi sırasında kaza geçirdiler
Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır." denildi.
1 pilot yaşamını yitirdi
Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybetti.
Çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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