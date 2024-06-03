Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti.

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İHA

Portekiz’de, görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Beja Havaalanı’nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki uçak havada çarpıştı.

Hava gösterisi sırasında kaza geçirdiler

Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır." denildi.

1 pilot yaşamını yitirdi

Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybetti.

Çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)