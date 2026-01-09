ABD Başkan Yardımcısı Vance: Avrupalı liderler Trump2ı ciddiye almalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray’da Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AVRUPALI LİDERLERE VE DİĞER HERKESE TAVSİYEM, ABD BAŞKANINI CİDDİYE ALMALARIDIR"

Burada Grönland konusunda Avrupalı liderlere bir mesajı olup olmadığı yönünde bir soru alan Vance, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio’nun sanırım önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta Danimarka ve Grönland liderleriyle bir görüşmesi olacak. Bu mesajların bazılarını özel olarak, bazılarını da kamuoyu önünde iletmeye devam edeceğiz. Ancak Avrupalı liderlere ve diğer herkese tavsiyem, ABD Başkanını ciddiye almalarıdır" dedi.

"GRÖNLAND YALNIZCA AMERİKA’NIN FÜZE SAVUNMASI İÇİN DEĞİL, DÜNYANIN FÜZE SAVUNMASI İÇİN DE SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Başkan Yardımcısı Vance şunları söyledi:

"Başkan Grönland konusunda ne söyledi? Basında ve Avrupa’daki bazı çevrelerde gördüğümüz aşırı ve tuhaf tepkileri bir kenara bırakalım. Başkan ne dedi? Birincisi, Grönland yalnızca Amerika’nın füze savunması için değil, dünyanın füze savunması için de son derece önemlidir. İkincisi, bu belirli toprak parçasına, dünyanın o kısmına büyük ilgi gösteren düşman rakiplerin olduğunu biliyoruz. Avrupalı dostlarımızdan yapmalarını istediğimiz şey, bu kara parçasının güvenliğini daha ciddiye almaları. Çünkü bunu yapmazlarsa, ABD’nin bu konuda bir şeyler yapması gerekecek. Yapılacak şeyin ne olacağı konusunu ise Başkanın kendisine bırakacağım. Biz, bu konuda Avrupalı dostlarımız ve diğer herkes ile diplomatik angajman içerisinde olmaya devam edeceğiz"

"İRAN HALKI İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Basın toplantısında İran’daki protestolarda ABD’nin İran vatandaşlarının yanında olup olmayacağı yönünde bir soru alan Vance, "Barışçıl protestolara katılan ve özgürce bir araya gelme hakkını kullanan, sesini duyurmaya çalışan herkesin yanındayız. İran rejiminin çok problemi var. ABD Başkanı’nın söylediği gibi, onlar için yapılabilecek en akıllıca şey, ABD ile nükleer programları konusunda gerçek bir müzakereye girmeleriydi" dedi.

Vance, "Gelecekte atılacak adımları Başkan açıklayacaktır ama biz, İran halkı dahil, dünyanın her yerinde haklarını savunan herkes ile dayanışma içindeyiz" dedi.

GRÖNLAND HALKINA 10 BİN İLA 100 BİN DOLAR ARASINDA ÖDEME YAPILMASININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle Grönland’ın ABD açısından bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu savunuyor.

ABD’li yetkililerin Grönland sakinlerini Danimarka’dan ayrılarak ABD’ye bağlanmaya ikna etmek üzere yaklaşık 57 bin nüfuslu adada yaşayanlara kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında bir ödeme yapılmasını tartıştıkları da basına yansıdı.

Danimarka ve Grönland’da siyasetçiler, ABD’nin Grönland’ı satın alması ya da ilhak etmesi fikrine şiddetle karşı çıkıyor.

"ARTIK YETER"

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Pazar günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Artık yeter, İlhak konusundaki hayaller son bulmalı" diye yazmıştı.

Salı günü de Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, ortak bir bildiri yayınlayarak, Grönland’ın geleceğine ancak Grönland ve Danimarka’nın karar verebileceğini ifade etmişlerdi.