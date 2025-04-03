Portekiz'de Merkez Bankası dahil kamu kurumlarına operasyon

İHA

Portekiz polisi, 2017-2025 yılları arasında gerçekleştirilen bilişim teknolojisi hizmet alımlarıyla ilgili başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Açıklamaya göre, başkent Lizbon, Porto ve Braga’da kamu kurumları, özel şirketler ve bazı konutlar dahil toplam 75 adreste arama yapıldı.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Yetkililer, operasyonun üst düzey kamu görevlilerini değil, doğrudan ilgili çalışanları hedef aldığını belirtti. Soruşturmanın odağında, kamu kurumları ile özel bir şirket arasında gerçekleştirilen bilişim teknolojisi hizmet alımlarında belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, bilgisayar dolandırıcılığı, sübvansiyon dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlara yönelik ciddi şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

Arama yapılan kurumlar arasında Portekiz Merkez Bankası ve Portekiz Su İdaresi (EPAL) gibi önemli kamu kuruluşlarının da yer aldığı öğrenildi.