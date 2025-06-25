Portekiz'de vatandaşlık alınması zorlaştırılıyor

Portekiz'de azınlık sağ hükümeti, vatandaşlık verilmesini zorlaştıran yeni adımlar attı ve ana muhalefetteki aşırı sağcı parti de bu kararlara destek verdi.

Portekiz, vatandaşlık ve yabancılar yasasında değişiklik yaparak vatandaşlık verilmesini zorlaştırıyor.

Portekiz'de getirilmek istenen yeni vatandaşlık yasasının benzeri, son 10 yıldır İspanya'da uygulanıyor.

HÜKÜMETİN İLK İCRAATI

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan, merkez sağ görüşlü iki siyasi partinin ittifakından oluşan ve liderliğini Başbakan Luis Montenegro'nun yaptığı "Demokratik İttifak"ın (AD) kurduğu azınlık hükümetinin ilk icraatı, yabancılara vatandaşlık verilmesini zorlaştırmak oldu.

EN AZ 5 YIL ÜLKEDE YAŞAMIŞ OLMA ZORUNLULUĞU 10 YILA ÇIKACAK

Bakanlar Kurulu'nda 23 Haziran'da kabul edilerek Meclis'e sunulan tasarı gereği, vatandaşlık başvurusu yapmak için bu zamana kadar en az 5 yıl ülkede yaşamış olma zorunluluğu 10 yıla çıkartılıyor.

Portekizce konuşan ülkelerden gelen yabancılar için bu süre 7 yıl olarak belirlenirken, başvuruların oturma izni alınan tarihten itibaren başlaması öngörülüyor.

PORTEKİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ SINAVINA GİRME ZORUNLULUĞU

Tasarıyla ayrıca, vatandaşlık almak isteyen yabancılara Portekiz dili ve kültürü sınavına girme zorunluluğu getiriliyor.

ÜLKEDE DOĞAN BEBEKLERİN AİLELERİNE 3 YIL İKAMET ŞARTI

Başbakan Montenegro'nun seçim vaatlerinden biri olan vatandaşlık yasasındaki değişiklikle hükümet, Portekiz'de yabancı ailelerden doğan bebeklere şimdiye kadar otomatik olarak tanınan vatandaşlık hakkını da zorlaştırarak, ebeveynlerin ülkede en az üç yıl ikamet etmeleri ve vatandaşlık için talepte bulunmalarını zorunlu kılıyor.

SEFARAD YAHUDİLERİNİN TORUNLARINA VATANDAŞLIK HAKKI KALDIRILIYOR

Tasarı, yüzyıllar önce İber Yarımadası'ndan kovulan Sefarad Yahudilerinin torunları için verilen özel vatandaşlık hakkının da kaldırılmasını içeriyor.

ANA MUHALEFET DE DESTEK VERİYOR

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega Partisi'nin de destek verdiği tasarının, Meclis'ten kolay bir şekilde geçmesi bekleniyor.



