Portresini beğenmeyen Donald Trump: Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı

DHA

ABD Başkanı Donald Trump, hareketleri ve açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor..

Son yaşanan gelişmede Trump, Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki gösterdi.

"KİMSE KENDİSİNİN KÖTÜ BİR RESMİNİ YA DA TABLOSUNU SEVMEZ"

Trump açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti:

Kimse kendisinin kötü bir resmini ya da tablosunu sevmez. Colorado'da Eyalet Meclis Binası'nda Vali tarafından diğer tüm Başkanlarla birlikte asılan resim, belki de benim bile daha önce hiç görmediğim bir düzeyde kasıtlı olarak çarpıtılmış.

"YAŞLANDIKÇA YETENEĞİNİ KAYBETMİŞ OLMALI"

Sanatçı Başkan Obama'yı da yaptı ve o harika görünüyor, ancak benim portrem gerçekten en kötüsü.



Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı.

Ayrıca, Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu ifade etti.