Wagner'in kurucusu Prigojin: Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, "Rus Savunma Bakanlığı'nın bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandığı ses kaydı yayınlandı.

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Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya'yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. (Rusya Savunma Bakanı Sergey) Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak" dedi.

Prigojin'in açıklamalarının ardından Rus ordusuna ait tanklar tedbir amaçlı sokağa indi.

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın başkenti Moskova'daki tüm önemli binaların ve devlet kurumlarının en üst düzeyde korunması kararı alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner birliklerinin merkezleri özel kuvvetler tarafından kuşatıldığını, birliklere karşı hava ve obüs saldırıları yapıldığını açıkladı.

Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz

Telegram kanallarında paylaşılan ve Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı:

Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığı'nın bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. Savunma Bakanlığı'nın bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz.

Ayrıca yayılan kayıtlarda şunlar da kaydedildi: