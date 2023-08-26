Prigojin'in uçağının enkazında kara kutu bulundu Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin cesedine ve uçağın kara kutusuna ulaşıldığını açıkladı.

DHA

2 ay önce Rusya'da isyan çıkartan ve Moskova'ya yürüyüşe geçen paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümü dünyada yankı buldu.

Prigojin ve 9 kişinin içinde bulunduğu uçak Moskova’dan St. Petersburg’a giderken Tver bölgesinde yere çakıldı.

Tamamı öldüğü belirtilen 10 isim arasında Prigojin'in de olduğu açıklandı.

Kara kutu ve cesetlere ulaşıldı

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigozhin’in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

SLEDCOM’un açıklamasında “İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır” denildi.