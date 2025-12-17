AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli değerlendirmeler yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı'nda konuşan Putin, 2025 yılının özel askeri harekattaki görevlerin ifasında önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Batı'ya da mesaj gönderen Rus lider, "Rusya'nın nükleer kuvvetleri, saldırgan tarafı caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada kilit rol oynayacak.

'Hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yanayız'.

Diplomasiyi tercih ederiz, ancak Batı diyaloğu reddederse, tarihi topraklarımızı askeri yollarla özgürleştireceğiz." dedi ve şöyle devam etti;

"RUSYA'NIN AVRUPA İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEMELERİ SAÇMALIK"

Rus birlikler, NATO üyelerinin Kiev'in arkasında durduğu zorlu koşullarda yüksek muharebe etkinliği ve eğitim seviyesi sergiliyor. Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki iddialar yalan, saçmalık, düpedüz saçmalık. Avrupalılara Rusya'yla büyük savaşa hazırlanmaları gerektiği söyleniyor, ama bu tamamen saçmalık.

Rusya, hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yana, ancak ordu egemenliğin ve güvenliğin garantörü olmaya devam ediyor.

Yeni Amerikan yönetimiyle diyaloğumuzda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ne yazık ki, bu durum çoğu Avrupa ülkesiyle diyalogda geçerli değil."

"ASKERLERİMİZ DÜŞMANI EZİYOR"

2025 yılında 300'ten fazla yerleşim birimi ele geçirildi. Rus ordusu, tüm cephe hattı boyunca stratejik inisiyatifi ele aldı ve sağlam bir şekilde sürdürüyor.

Rusya, özel askeri harekatın stratejik önem arz eden istikametlerinde taarruz temposunu artırma imkanına sahip. Askerlerimiz güvenle ilerliyor ve düşmanı eziyor.

"CEPHEDEKİ ASKERLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Cephede savaşan askerlerimizin ve subaylarımızın kahramanlıklarıyla ve Rusya'yı ve vatandaşlarımızın güvenliğini savunan herkesle gurur duyuyoruz.

Kuzey Kore askerleri, Kursk Bölgesi'nde kahramanca eylemlere imza attı ve Kursk'taki geniş çaplı mayın temizleme çalışmalarına destek verdi.

Rus ordusunun imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak gelişiyor. Füze sistemleri, insansız hava araçları ve robotik sistemler sürekli olarak konuşlandırılıyor

"ÖZEL ASKERİ HAREKATIN HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Burevestnik ve Poseidon türünün tek örneği. Burevestnik ve Poseidon, uzun süre benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri olarak kalacak.

Oreşnik füze sistemi yıl sonuna kadar Rusya'da muharebe görevine başlayacak.

Ukrayna'da tampon bölge kurma ve genişletme görevi kademeli olarak yerine getirilecek. Özel askeri harekatın hedeflerine mutlaka ulaşacağız."