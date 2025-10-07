Putin ile Netanyahu telefonda Gazze'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'daki güncel gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ele alındığı görüşmede Putin'in Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yinelediği kaydedildi.

İRAN VE SURİYE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede diğer bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldığı, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereye dayalı çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konularının değerlendirildiği belirtildi.