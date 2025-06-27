Putin: İstanbul'da yeni bir görüşmeye hazırız

Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri, bir kez daha İstanbul'da olacak gibi duruyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı konuşmada, bir kez daha İstanbul'u işaret etti.

"RUSYA, İSTANBUL'DA GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Putin, yaptığı son açıklamada barış görüşmeleri için bir kez daha İstanbul'u adres gösterdi.

Rusya'nın hazır olduğunun altını çizen Putin, "Rusya,İstanbul'da yeni bir görüşme turuna hazır, üçüncü tur görüşmelerde muhtıralar görüşülecek". ifadelerini kullandı.

Putin, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söyledi.

NATO'YA MESAJ

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ukrayna'ya 3 bin asker cenazesini daha teslim etmeye hazırız. Ancak memorandumlar birbirine zıt. 3. turda bunu görüşmeye hazırız.



NATO savunma bütçesindeki artış, var olmayan bir Rus saldırganlığına dayanıyor. Rusya, askeri harcama bütçesindeki zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Biz savunma harcamalarımızı küçülteceğiz.



Askeri harcamalarımızın bedelini enflasyonla ödedik.

NE OLMUŞTU

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da müzakereler yapılmıştı.

Müzakerelerde 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.