Putin ve Batı baskısı: Rus milyarderler, 50 milyar dolarlık varlıklarını çekti Kremlin'in çağrıları ve savaş nedeniyle Batı'nın uyguladığı ambargo, Rus varlıklarının ülkelerine geri dönmesine neden oldu.

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Ukrayna savaşından sonra Batı'da baskıyla karşılaşan Rus milyarderler, takındıkları tavırlarında değişikliğe gidiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrıları ve uluslararası yaptırımlar varlık transferini tetikliyor.

Söz konusu varlıkların, Rusya'ya geri döndüğü ve "dost ülkelere" de gönderildiği belirtiliyor.

50 milyar dolar çekildi

Bloomberg'ün haberine göre, 50 milyar dolarlık varlık, halihazırda Avrupa'dan çekilmiş durumda.

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle sıkışan ve Putin'in servetlerini ülkelerine geri getirme yönündeki baskısıyla karşılaşan Rus milyarderlerin, Ukrayna savaşından bu yana Avrupa'dan on milyarlarca dolarlık varlıklarını çektiği aktarıldı.

Varlıklarını Avrupa'da artık tutmuyorlar

Bunun, Rus milyarderlerin varlıklarını Avrupa'da tutmaya yönelik onlarca yıllık uygulamadaki değişim anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Haberde, "Artık Rusya'nın en zenginlerinin, çoğu ABD, İngiltere veya Avrupa yaptırımları altında olduğundan, servetlerini koyabilecekleri yerlerin sayısı azalıyor." denildi.

Konuya ilişkin, "Şu anda Rusya deniz aşırı ülkelerden daha az tehlikeli görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Savaştan sonra transferler başladı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Manş Adaları'ndan Jersey ve İsviçre gibi yerlerde kayıtlı varlıkların Rusya'ya ve Kremlin'in "dost" saydığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan gibi ülkelere transferinin savaştan kısa süre sonra başladığı belirtildi.

İlk hamleler arasında gübre milyarderi Andrey Guryev ile çelik sektörü öncülerinden Victor Rashnikov olduğu, bu isimlerin İsviçre ve Rum kesiminden Rusya'ya uzanan aile holdinglerinin bulunduğu belirtildi.

Benzer adımın milyarder Igor Altushkin gibi diğerleri tarafından da atıldığı ifade edildi.

Kremlin'in baskısı

Kremlin, zengin Ruslara, "dost olmayan" ülkelerdeki varlıklarını geri getirmeleri konusunda baskı yapıyor.

Bu kapsamda çifte vergi uygulaması askıya alınmıştı.