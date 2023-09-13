Vladimir Putin: Rusya kendisine yeter Kim ile görüşen Rus lider, ABD'nin "Yardım dileniyor" eleştirisine isim vermeden göndermede bulundu. Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğunu söyleyen Putin, "Ama müzakere ettiğimiz fırsatlar var" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmesini değerlendirdi.

Kim, Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde Rusya'yı ziyaret ederken, Batı'da yapılan yorumlarda Moskova'nın silah ve mühimmat tedariki peşinde koştuğu iddia ediliyor.

Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik iş birliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi.

Rus lider, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi hakkında Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulundu.

"Rusya tüm kısıtlamalara uyuyor"

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ve teknik iş birliğine değinen Putin, şu ifadeleri kullandı:

Bazı kısıtlamalar var. Rusya tüm bu kısıtlamalara uyuyor. Ama tabii ki konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var. Burada da perspektifler var.

"Kendimize yeteriz ama fırsatlar var"

Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Putin, şöyle dedi:

Ancak mevcut kurallar çerçevesinde bizim de dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var.

ABD: Putin yardım dileniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Putin'in Ukrayna ihtilafı konusunda çaresiz olduğunu iddia ederek, yardım için "dilendiğini" savunmuştu.

Öte yandan Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Ortak projeler gündemde

Tarım konusunda Rusya'nın sunabileceği çok şey olduğunun altını çizen Putin, Çin'e giden bir kara yolu, bir demir yolu ve limandan oluşan "lojistik üçgen" projesi dahil ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldıklarını dile getirdi.

Putin, Kim'in Vladivostok'ta Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir askeri birliği ve bir üniversiteyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.