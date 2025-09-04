Putin ve Şi'nin 'organ nakli ve ölümsüzlük' sohbeti kameralara yansıdı

Çin'den güç gösterisi...

1945’te Japonya’nın teslim olmasıyla sona eren savaşın yıl dönümünde düzenlenen törende, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bir yanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer yanında Kim Jong-un ile birlikte görünmesi, Batı’ya yönelik açık bir mesaj olarak değerlendirildi.

Törene 26 ülkeden liderler ve üst düzey yetkililer katılırken Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

SOHBETLERİ KAMERALARA YANSIDI

BBC'nin haberine göre, Putin ve Şi'nin Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'ndaki askeri geçit töreni sırasında tercümanları aracılığıyla gerçekleştirdiği sohbet, Çin devlet televizyonunun canlı yayınında kaydedildi.

"70 YAŞ ÇOCUK OLARAK GÖRÜNÜYOR"

İki liderin sohbeti sırasında Şi'nin tercümanının Rusça olarak, "Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi ve şimdi ise 70'te hala çocuk olunduğu söyleniyor." dediği duyuldu.

"ORGAN NAKLİYLE ÖLÜMSÜZLÜĞE ULAŞILABİLİR"

Putin'in tercümanının ise Mandarin Çincesi ile "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir." ifadelerini kullandığı kameralara takıldı.

"150 YAŞINA KADAR YAŞANILABİLİR"

Şi'nin tercümanının ise akabinde, "Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansı da var." dediği ekrana yansıdı.