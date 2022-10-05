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    Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili kararnameyi imzaladı

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.
    • 05.10.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 18:24
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    Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili kararnameyi imzaladı

    Ukrayna'da bulunan ancak mart ayından itibaren Rusya kontolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili Rusya'dan bir adım geldi..

    Rusya, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını, yapılan sözde referandum sonucu tanımıştı.

    Bu olayın ardından Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu merak ediliyordu..

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

    Bölgelere geçici başkan ve vali atadı

    Ayrıca Putin, imzaladığı kararnamelerle, bölgelere geçici başkan ve vali atadı. Buna göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, Herson bölgesinin geçici valisi Vladimir Saldo ve Zaporijya bölgesinin geçici valisi Evgeniy Balitskiy oldu.

    Putin, Zaporijya Nükleer Santrali yle ilgili kararnameyi imzaladı #1


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