Putin'den Batı'ya mesaj: Ukrayna'daki çatışmaları sürdürme politikası hatalı

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile süren çatışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada; Putin'in, Rusya'da göreve başlayan İsrail, Azerbaycan, Ermenistan ve bazı Avrupa ülkeleri dahil 28 ülkenin büyükelçisini, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul ettiği kaydedildi.

ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNE İŞARET ETTİ

Diplomatları göreve başlamaları vesilesiyle tebrik eden Putin, burada yaptığı konuşmada, ülkelerle karşılıklı çıkar sağlayan iş birliğini benimsediklerini ifade etti.

Dünyada adil küresel ekonomik ilişkiler sisteminin kurulmasından yana olduklarını, adil olmayan rekabete ve yaptırımlara karşı çıktıklarını belirten Putin, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

UKRAYNA İLE MÜZAKERE

Ukrayna'daki duruma da değinen Putin, Rusya'nın savaşın başından beri Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu ancak Ukrayna'nın müzakerelerden her seferinde vazgeçtiğini belirtti.

Putin, Batı'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımına ilişkin ise "Bazı Batılı devletlerin, Ukrayna'daki çatışmaları sürdürme, gerginliği yükseltme, ülkemizi stratejik yenilgiye uğratma yönündeki siyaseti yanlış. Bu tür yanıltıcı hesaplamalar ancak Rusya'nın tarihini bilmeyen ve bilmek istemeyen, Rus halkının birliğini hesaba katmayanlar tarafından yapılabilir." değerlendirmesi yaptı.

ORTA DOĞU DEĞERLENDİRMESİ

Orta Doğu'daki duruma değinen Putin, Rusya'nın, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun Orta Doğu'da büyük bir savaşa dönüşmesini önlemek için girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

Putin, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

İlgili tarafların uzlaşma yoluna getirilmesi, meselenin sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme kavuşturulmasının uluslararası hukuk zemininde mümkün olduğundan eminiz. Bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda iki devletli formülün uygulanması şart.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Putin, bu ilişkilerinin iyileştirilmesi ve Güney Kafkasya'da sağlam barışın sağlanması yönünde ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Putin, iki ülke arasında barış anlaşmasının sağlanması, sınırların belirlenmesi, ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerinde engellerin kaldırılması konusunda destek sağlamayı sürdüreceklerini aktardı.