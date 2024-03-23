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Putin'den ilk açıklama geldi: Ulusal yas ilan etti

Putin'den ilk açıklama geldi: Ulusal yas ilan etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ilk açıklamasını yaptı ve ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.