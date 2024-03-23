Dün gece Rusya'da korkunç bir terör saldırısı gerçekleştirildi.
Konser salonuna yapılan silahlı saldırıda 143 kişi hayatını kaybederken, 146 kişi ise yaralandı.
Ortalığın kan gönlüne döndüğü Rusya'da önlemler artırılırken, saldırı da dünya gündemine oturdu.
Yaşanan olaylarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk açıklamasını yaptı.
Putin, Moskova'da yaşanan terör saldırısında 143 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ulusa seslendi.
24 Mart için ülke genelinde yas ilan edildi
Putin konuşmasına başlarken terör saldırında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu ve acil durum ekiplerine çabaları için teşekkür etti.
Ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyleyen Putin, 24 Mart gününde ülke genelinde yas ilan etti.
Saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi. Putin, olaya karışan saldırganların tamamını yakalandığını ve tutuklandığını söyledi.
"Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak"
Putin konuşmasında, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" diye konuştu.
Saldırı emrini verenlerin bulunacağı ve cezalandırılacağı vurgulandı.
Ulusa seslenen Putin, "Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak" ifadelerini kullandı.
Belarus ile iş birliği
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve sadık müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun terörizme karşı mücadelede iş birliğine hazır olduğunu onayladı.
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