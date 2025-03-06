Putin'den Macron'a Napolyon göndermesi

AA & Ensonhaber

ABD ve Ukrayna arasındaki gerilim, Avrupa'yı da olumsuz etkiledi..

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı bitirmek için Putin ile yaptığı görüşme yapıcı geçerken, Zelensky'yi ağırladığı görüşme ise krizle bitti.

Zelensky, Putin ile barış masasına oturma konusunda Trump'a yeniden çağrıda bulunurken, Avrupa ülkeleri bu duruma mesafeli kaldı..

Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması ve Ukrayna'ya verilen desteğin devamı konusunda Trump yönetimini yanına alamayan Avrupa, kendi askeri gücünü artırmaya karar verdi..

Bu kapsamda açıklamaya yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, artık Fransa ve Avrupa için doğrudan bir tehdit oluşturuyor" diyerek, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin değiştiğine dikkat çekti.

Macron'un bu ifadelerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yanıt geldi.

PUTİN'DEN NAPOLYON GÖNDERMESİ

Putin "Bazıları Napolyon seferlerinin sonucunu unutuyor." diyerek Napolyon'un 1812 yılında yenilgiyle sonuçlanan Rusya seferine atıfta bulundu.

"NAPOLYON'UN ZAMANLARINA GERİ DÖNMEK İSTEYEN İNSANLAR VAR"

Putin, şu ifadeleri kullandı:

Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var. Aslında düşmanlarımızın, rakiplerimizin tüm hataları tam da genel olarak Rus insanının karakterini, Rus kültürünün temsilcilerini küçümsemekle başladı.

Vladimir Putin ayrıca, Ukrayna'da barış için tarihsel bir perspektif gerektiğini belirtirken, hiç kimseye boyun eğmeyeceklerini ifade etti.