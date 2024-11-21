Putin'i eleştiren ünlü Rus balet ölü bulundu

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Rusya'nın en ünlü baletinden kötü haber...

New York'ta bulunan Metropolitan Operası'nda ve Londra'daki Royal Opera Binası'nda sahne alan 39 yaşındaki uluslararası yıldız sanatçı Vladimir Şklyarov hayatını kaybetti.

St. Petersburg'daki apartmanının beşinci katındaki balkondan düşerek öldüğü belirtilenŞklyarov'un evinin yakınında saygı duruşunda bulunuldu.

İKİ BALKON ARASINDA ATLARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Şklyarov'un iki balkon arasında atlarken düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski eşi balerin Maria Shirinkina'nın uyuşturucu almasını engellemek için kendisini isteği üzerine kilitlediği daireden kaçmaya çalıştığı iddia edilirken, raporlarda, dansçının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları yaşadığı da belirtildi.

"TALİHSİZ BİR KAZA"

Öte yandan, dansçının balerin arkadaşlarından Irina Bartnovskaya ise sanatçının ölümüyle ilgili farklı bir açıklama yaparak, "Çok dar bir balkona sigara içmeye çıktı ve talihsiz bir kaza sonucu beşinci kattan düştü. Hayatı ve ailesini severdi, çocuklarına ve izleyicilerine tapardı. Ağrı kesici kullanıyordu, bir ayak ameliyatı geçirecekti" diye konuştu.

PUTİN'İ ELEŞTİRDİ

Dansçının ölümünden önce Putin'i eleştirdiği, ve "Ben halktan yanayım, başımızın üstünde huzurlu bir gökyüzü istiyorum. Siyasetçiler, sivilleri vurup öldürmeden müzakere edebilmeli, bunun için onlara bir dil ve bir zihin verildi. Büyükbabam Anatoli Filimonoviç, Ukrayna'daki okulundan altın madalya ile mezun oldu, büyük büyükannem Sonya ise tüm hayatını Kiev'de geçirdi. Bugün olup biten her şeyi gözyaşlarıyla izliyorum. Dans etmek istiyorum. Herkesi sevmek istiyorum, hayatımın amacı bu. Savaş veya sınır istemiyorum" ifadelerini kullandığı dikkat çekti.