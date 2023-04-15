Ukrayna: Rus silahlarında Çin bileşenleri buluyoruz Kiev yönetiminden yapılan açıklamada, "Çin yapımı birçok farklı şey topluyoruz" denildi. Çinli şirketlerden biri, iddialara yanıt verdi.

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Ukrayna, Rusya ile savaşta eleştiri oklarını Çin'e yöneltmeye başladı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ofisinden kıdemli bir danışman, Ukrayna kuvvetlerinin, Ukrayna'da kullanılan Rus silahlarında Çin'den artan sayıda bileşen bulduğunu söyledi.

"Farklı parçalar bulmaya devam ediyoruz: Tabii ki Çin"

Genelkurmay Başkanı'na yaptırım politikası konusunda danışmanlık yapan Vladyslav Vlasiuk, "Savaş alanından çıkarılan silahlarda farklı elektronik parçalar bulmaya devam ediyoruz." dedi.

Vlasiuk, "Hangi ülkenin bileşen ürettiğini (tahmin etmesi) zor değil. Tabii ki Çin." ifadesini kullandı.

Çin'den askeri teçhizat tedarikine ret

Çin, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya topyekun saldırılarından bu yana Rusya'ya askeri teçhizat göndermeyi reddetti.

Saldırı, askeri ve sıradan aletlerde veya silahlarda kullanılabilecek mikroçipler gibi teknolojilerin gönderilmesinin engellenmesi de dahil olmak üzere Batı yaptırımlarını tetikledi.

"Çin yapımı birçok farklı şey topluyoruz"

Ukraynalı uzmanların savaş alanından topladığı ve Reuters ile paylaştığı istihbaratta, daha önce İsviçre sistemi kullanan Orlan insansız hava araçlarındaki navigasyon sisteminde Çin yapımı bileşenler bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar ayrıca, daha önce Fransız yapımı parçalar kullanan Rus tanklarındaki atış kontrol sisteminde Çin parçaları bulduğunu bildirdi.

Vlasiuk, "Çin yapımı birçok farklı şey topluyoruz." ifadesini kullandı.

Pekin'den yanıt

Çinli şirketlerin Rus askeri donanımı için parça sağlayıp sağlamadığı sorusuna Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü şu yanıtı verdi:

Tarih boyunca Çin, Rusya da dahil olmak üzere tüm ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde normal ticari iş birliği başlattı.



Askeri malzeme ihracatına gelince, Çin başından beri ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum benimsemiştir. Çin'in konumu ve eylemleri her zaman bu şekilde olmuştur.

Kiev: Batılı müttefiklerle paylaştık

Vlasiuk, Ukrayna'nın bazı üreticileri veya tedarikçileri tespit ettiğini ve bu bilgileri Batılı müttefiklerle paylaştığını söyledi.

Aynı Ukraynalı yetkili, China North Industries Group (Norinco) ve Xinxing Guangzhou Import & Export'u iki sağlayıcı olarak açıkladı.

Çinli şirket: Teçhizat bileşenleri sağlamadık

Adını vermeyi reddeden Norinco çalışanlarından biri, şirketin "Rusya'ya askeri teçhizat bileşenleri sağlamadığını" dile getirdi. Diğer şirket ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya askeri yardım sağlamasının, derin sonuçlarıyla "tarihi bir hata" olacağı uyarısında bulunmuştu.