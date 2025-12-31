Çin’den Tayvan çevresinde gövde gösterisi: Kuşatma tatbikatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (ÇHKO) Tayvan’dan sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Li Şi, “Adalet Görevi 2025” adı verilen askeri tatbikatın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Sözcü Li, tatbikatın kara, deniz ve hava unsurları arasında müşterek harekât kabiliyetini sınamayı amaçladığını belirterek, Tayvan’ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı girişimlere karşı her zaman teyakkuzda olacaklarını vurguladı.

ADA ÇEVRESİNDE KAPSAMLI ASKERİ YIĞINAK

Çin ordusu, 29-30 Aralık tarihlerinde Tayvan’ın kuzeyi, güneybatısı, güneydoğusu ve doğusunda yoğun askeri faaliyet yürüttü. Tatbikata muhripler, firkateynler, savaş uçakları, bombardıman uçakları ve insansız hava araçları katıldı.

Tatbikat senaryolarının; hava-deniz muharebe hazırlıkları, üstünlüğün ele geçirilmesi, kilit liman ve bölgelerin abluka altına alınması ile ada dışından olası müdahalelere karşı caydırıcılığa odaklandığı bildirildi.

FÜZELER TAYVAN'IN "BİTİŞİK BÖLGE"SİNE DÜŞTÜ

Tatbikatın en dikkat çekici boyutunu uzun menzilli füze atışları oluşturdu. Çin ana karasından yapılan atışlarda füzelerin, Tayvan’ın “bitişik bölge” olarak tanımladığı ve 24 mil sınırları içinde kalan deniz sahasına düştüğü açıklandı.

Bu atışların, Çin’in bugüne kadar düzenlediği tatbikatlar içinde Tayvan’a en fazla yaklaşan füze denemeleri olduğu belirtildi.

Tatbikat kapsamında ayrıca deniz hedeflerine saldırı simülasyonları, hava savunma ve denizaltı savunma operasyonları da icra edildi.

SAHİL GÜVENLİKTEN EŞ ZAMANLI DEVRİYE

Çin’in Tayvan karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletine bağlı sahil güvenlik birimleri de askeri tatbikatla eş zamanlı olarak Tayvan çevresindeki sularda “kanun koruma devriyeleri” gerçekleştirdi.

TAYVAN'DAN KARŞI TATBİKAT

Tayvan Savunma Bakanlığı, iki gün süren tatbikat boyunca Ada çevresinde Çin’e ait toplam 207 askeri hava aracı ve 47 geminin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, hava araçlarından 125’inin Tayvan Boğazı’ndaki orta hattı geçtiğini ve Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)” ilan ettiği alanlarda uçuş yaptığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Çin donanmasına ait 31 savaş gemisi ile 16 resmi geminin bölgede görüldüğü, Tayvan ordusunun gelişmeleri yakından izleyerek “Acil Yanıt Tatbikatı” başlattığı kaydedildi.

ZİNCİRLİ TAYVAN AFİŞİ TEPKİ ÇEKTİ

Çin Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında Tayvan Adası’nı zincire vurulmuş şekilde gösteren ve “Adaletin Zinciri” başlığını taşıyan propaganda afişini internet sitesinde yayımladı.

Afişte, tatbikatın sıradan bir askeri faaliyet olmadığı vurgulanarak, Tayvan’ın ana kara ile birleşmesinin Çin açısından bir “ihtimal” değil, “nasıl ve ne zaman” sorusu olduğu ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TEPKİLER: "KAYGI VERİCİ"

Tatbikatın ardından Avustralya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği’nden kaygı dile getiren açıklamalar geldi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, tatbikatın bölgesel gerilimi tırmandırma riski taşıdığını belirtirken, Japonya hükümetinin de Pekin yönetimine sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise yabancı ülkelerin açıklamalarını “sorumsuz” olarak nitelendirerek Çin’in, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik adımlarının eleştirilmesini reddetti.

TATBİKAT, ABD'NİN SİLAH SATIŞI KARARININ ARDINAN GELDİ

Çin ordusunun tatbikatı, ABD’nin 17 Aralık’ta Tayvan’a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise tatbikatla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, gelişmelerden endişe duymadığını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

ÇİN-TAYVAN GERİLİMİNİN ARKA PLANI

1949’dan bu yana fiili olarak ayrı yönetilen Tayvan’ı kendi toprağı sayan Çin, Ada’nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını dışlamayacağını sık sık vurguluyor. Pekin yönetimi, son yıllarda Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerini artırarak bu mesajını sahada da göstermeye devam ediyor.