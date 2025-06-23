Rıza Pehlevi: İran İslam Cumhuriyeti yıkılmalı

Orta Doğu’daki gerilim büyürken, İsrail ve ABD’nin İran’da rejim değişikliği istediği iddiaları güçleniyor.

Sürgündeki İran Veliaht Prensi Rıza Pehlevi de, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve rejim değişikliğine yönelik sert talebini dile getirmişti.

ABD'nin de resmen saldırılara dahil olmasının ardından Pehlevi, İran'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pehlevi, İran rejiminin artık çöktüğünü ve yeni bir dönemin başladığını ilan etti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’i istifaya çağıran Pehlevi, halkın egemenliğini çalan rejimin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"İSTİFA ET HAMANEY"

“Bu rejim kaybetmiştir. Artık yeni bir dönem başlamıştır” diyen Pehlevi, Hamaney’e “İstifa et. Adil yargılanacağına söz veriyorum” mesajını iletti.

Ayrıca İran’ın laik ve demokratik bir ülke olma yolunda ilerlemesi gerektiğini söyleyen Pehlevi, şöyle konuştu:

"Bugün İslam Cumhuriyeti’nin yıkılması gerektiği her zamankinden daha net bir şekilde görülüyor. Daha fazla kan dökülmemesi için Hamaney istifa etmeli."

"MEVCUT REJİM SÜRDÜKÇE PARİS VE RİYAD SOKAKLARINDA BİLE TEHLİKE OLACAK"

Pehlevi, İran halkını ayağa kalkmaya davet ederek, “Ali Hamaney’in yıkıcı politikalarıyla halkımız büyük acılar çekiyor. Bu yıkıma son vermek için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Rejimi terk etmek isteyen güvenlik güçleri için güvenli bir kanal kurduklarını ve onların korunacağını açıkladı.

Mevcut rejim sürdükçe hiçbir ülke ve halkın güvende olmayacağını ifade eden Pehlevi, Washington, Paris, Kudüs ya da Riyad sokaklarında bile tehlike olacağını belirtti.

"REJİMİN ÜST AİLELERİ KAÇIŞ HAZIRLIĞINDA"

“İslam Cumhuriyeti çökmekte, rejimin üst düzey aileleri kaçış hazırlığında. Ordunun parçalanması, halkın birleşmesiyle 46 yıllık zulmün temelleri sarsılıyor” diyen Pehlevi, bu anın İran için “Berlin Duvarı’nın yıkılışı” gibi tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Rejim sonrası yaşanabilecek kaos endişelerine karşı uyarıda bulunan Pehlevi, “İran binlerce yıllık birliğe sahip bir millet. Hukuk ve adalet sağlandığında anarşi olmaz” dedi. 1979’daki gibi özet yargılamaların olmayacağını, adalet sisteminin hakkaniyetle işleyeceğini söyledi.

Pehlevi, ordudaki asker ve görevlilere rejimden kopup halkın yanında yer alma çağrısı yaptı. Bu süreci yönetmek için güvenli bir iletişim kanalı kurduklarını açıkladı.

"BU İRAN'IN DEĞİL, HAMANEY'İN SAVAŞI"

Uluslararası topluma ise, İran halkının yanında durmaları ve rejime destek vermekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Nükleer tesislerin vurulmasının rejimin nükleer silah üretme niyetini bitirmediğini, ancak sadece demokratik bir geçişin bölgede kalıcı barış sağlayacağını belirtti.

Pehlevi, “Bu savaş İran halkının değil, Hamaney’in savaşı. Daha fazla kan dökülmemesi için rejim sona ermeli” mesajını yineledi.

Son olarak, İran’ın toprak bütünlüğüne, bireysel özgürlüklere ve din ile devletin ayrılığına dayalı demokratik bir gelecek planı olduğunu duyurdu. Ulusal birlik zirvesi ve ekonomik kalkınma projeleriyle yeni İran’ın inşa edileceğini söyledi.

“Bu an bizim anımızdır. İran halkıyla birlikte, özgür ve demokratik bir İran’ı inşa edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.