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İHA

Vatikan'da papalık için konklav seçimi tamamlandı.

Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla birlikte Katolik dünyasının yeni lideri, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Francis Prevost oldu.

Papa Francis ile aynı görüşleri paylaşan Prevost'un görevinin duyurulmasının ardından Vatikan'da sevinç gösterileri yapıldı.

"KADINLAR DA PAPA OLSUN"

Ancak bu coşkulu gösterilerin yanında bir grup kadın ise protesto düzenledi.

Roma'da bir grup kadın bir araya gelerek, kadınların da papa ve yüksek mevkilerde din görevlisi olabilmesi gerektiğine yönelik bir protesto düzenledi.

"KADINLARIN DIŞLANMASI GÜNAHTIR"

Protestocular, kadınların kilise yaşamındaki rollerinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Kilisenin liderliğine ve yüksek görevlerdeki kadın eksikliğine karşı duydukları hayal kırıklığını dile getiren kadınlar, "Kadınlar dışlanamaz, bu bir günahtır!" diyerek, gelecekteki papanın bu sorunu miras alıp çözmesi gerektiğini belirtti.