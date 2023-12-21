Roman Abramoviç restoranda bahşiş dağıttı: Toplamda 260 bin TL hesap ödedi Rus milyarder Roman Abramoviç önceki akşam İstanbul'da bir restoranda görüldü. Ünlü iş adamı mekanda 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş bıraktı.

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Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş, Rus milyarderleri zor durumda bıraktı.

Bu isimlerin başında da Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan, tüm dünyanın tanıdığı Roman Abramoviç oldu.

Dünyaca ünlü İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi sattıktan sonra İngiltere'den taşınan Abramoviç, geçtiğimiz eylül ayında İstanbul'dan ev aldı.

İstanbul'dan ev aldı

Rus milyarder Abramoviç, örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın yaşadığı Kandilli Vaniköy'deki lüks yalıyı satın aldı.

Abramoviç, 18 milyon dolara (Yaklaşık 500 milyon liraya) satın aldığı lüks evin ardından İstanbul'da daha çok görülmeye başlandı.

Ünlü iş adamı, önceki akşam Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı.

85 bin TL hesap ödedi: 175 bin TL bahşiş bıraktı

Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen iş adamı ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş bıraktı.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.