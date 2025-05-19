Romanya'da cumhurbaşkanı seçimini bağımsız aday Nicuşor Dan kazandı

DHA

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 aday yarıştı...

4 Mayıs’ta düzenlenen ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle 18 Mayıs’ta seçimin ikinci turu yapıldı.

İKİNCİ TURDA YARIŞTILAR

Dün gerçekleştirilen ikinci turda, merkez partilerin desteğine sahip bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) adayı George Simion yarıştı.

DAN OYLARIN YÜZDE 54,3'ÜNÜ ALDI

Romanya Merkez Seçim Bürosunca (BEC) açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, Dan oyların yüzde 54,3‘ünü alırken rakibi Simion ise yüzde 45,7'de kaldı.