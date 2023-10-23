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Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü

Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken savaşı İsrail'den takip eden Romen kadın muhabir, sirenler çalarken yere yatarak yayın yaptı. O sırada vatandaşların bisikletle sakinlikle arkasından geçtiği anlar kameraya yansıdı.