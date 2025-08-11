Rossmann’da satılan bu makyaj temizleme mendilleri toplatılıyor: İşte sebebi

Almanya’da sağlık yetkilileri, Rossmann mağazalarında satılan ISANA 5’i 1 arada makyaj temizleme mendilleri için acil toplatma kararı aldı.

Kararın nedeni, ürünlerde Pluralibacter georgoviae adlı bakterinin tespit edilmesi.

Yetkililer, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu bakterinin ciddi risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Enfeksiyon, ani ateş, solunum sorunları, ciltte kızarıklık, şişlik ve basınç ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Nadiren de olsa daha ağır hastalıklara yol açabileceği ifade ediliyor.

TÜKETİCİLERE "KULLANMAYIN" UYARISI

Tüketicilere, ürünü derhal kullanmayı bırakmaları ve olası sağlık şikayetlerinde hekime başvurmaları tavsiye edildi.